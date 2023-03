Christian Streich "accende" la sfida contro la Juve. Il tecnico del Friburgo, atteso giovedì sera all'Allianz Stadium, non ha risparmiato qualche frecciata ai bianconeri in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "In genere è il 'Gladbach che gioca in certi palcoscenici, ora però sarà il Friburgo ad affrontare la Juventus", le sue parole in conferenza stampa dopo il pareggio di ieri (0-0) in casa del Borussia Monchengladbach. "I ragazzi hanno fatto un lavoro talmente buono che ora possiamo andare a Torino. È incredibile".



L'allenatore ha poi aggiunto: "Sono cresciuto con questi club da bambino e tutto era incredibile, avevano grandi giocatori. Poi però vedo cosa sta succedendo adesso, in particolare per grandi squadre in Spagna e in Italia, e mi rendo conto che il romanticismo è finito". Ed ecco l'affondo: "I grandi club che vogliono fondare la Superlega per fare ancora più soldi, prima di tutto dovrebbero assicurarsi di gestire correttamente quelli che hanno".



Streich aveva "punzecchiato" la Juve già nella conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga, in quel caso prendendo di mira la sponsorizzazione della compagnia di assicurazioni che ha dato il nome all'Allianz Stadium (la stessa dell'Allianz Arena del Bayern Monaco): "Super, grande. Davvero un grande nome".