Intervenuto a Sky Sport, l'ex attaccante di Juve e Roma, Zibi Boniek, ha dichiarato: "Calciopoli? Per la Juve parlano i libri in tribunale, poi mi hanno detto che sono anti-juventino. Tra Roma e Juve sono più felice se a vincere è la Roma, in questa città ho chiuso la carriera e ci vivo".



SUL PASSATO - "Nei primi anni alla Juve ho giocato in una delle squadre più forti al mondo, ma con la Roma del 1985-1986 meritavamo lo scudetto".