A margine di un evento a Roma, Zibi Boniek ha parlato della stagione della Juve. Ecco le sue parole.



IL PARERE - "La Juventus per ora fa i risultati. È un discorso simile alla Roma, non giocano bene. Sono cinici e hanno vinto col Napoli nonostante non meritassero. Hanno una mentalità tale per cui se ti sta dietro devi stare sempre attento. L'Inter mi pare più forte. Gli allenatori? Sono utili in settimana ma poi non giocano. La domenica giocano i calciatori. Mi fa ridere quando si dice che l'allenatore vince la partita. Avendo giocato tanti anni a calcio, so quanto sia importante il ruolo del tecnico, ma non ho mai pensato di aver vinto o perso grazie ad un allenatore. Certo, poi fai il cambio e chi entra segna, tipo Pavoletti, ma non è che l' allenatore ti fa vincere "