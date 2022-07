Scendeva la notte e lui si faceva bello come sosteneva l’Avvocato con intelligente ironia. Perché accadesse neppure lui sa spiegarlo. Sarà forse stato per quella sua testa di rosso accesa che con l’oscurità brillava e faceva da faro accecante per gli avversari.Zibi guarda la luna che è una insuperabile affabulatrice. Racconta storie vere di vita vissuta, alcune delle quali sono diventate leggende mentre altre sono favole per bambini ma anche adulti rimasti un poco bimbi. Alcune di esse possono fare male al cuore di chi le ha vissute personalmente e in diretta. La vita non è una tazza colma di latte e di miele., in una notte che avrebbe dovuto essere la madre di tutte le feste bianconere e che, invece, è passata alla storia per una mattanza di povera gente innocente.Surreale eppure tutto vero. Le voci, le urla, l’odore acre della morte, quella cavalcata verso la porta inglese e quella caduta prima di entrare in area, il rigore, la gioia di Platini, la nostra trance collettiva a fine gara con quellainesistente in mano, il ritorno a Torino con il ghiaccio nel cuore. Il secondo dei due giorni più brutti della mia vita".Poi ancora più indietro nel tempo, sempre con l’aiuto della luna e della sua voce. Quarant’anni fa proprio oggi,. La Polonia gioca la semifinale Mundial contro l’Italia dei miracoli.Sembra essere trascorso un secolo. Tutto è cambiato, radicalmente. I polacchi hanno eliminato Urss e Belgio. L’Italia ha asfaltato i mitici brasiliani. Chi vince va in finale contro la Germania.Io non c’ero. Ero stato ammonito contro l'Urss e poi squalificato.. Invece avrei dato un poco della mia vita pur di essere in campo.Una risposta che, forse, conosce soltanto la luna.