Zbigniew Boniek, ex giocaotore di Juventus e Roma, intervistato dal Corriere dello Sport parla della possibile convivenza in maglia giallorossa di Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo: "Adesso bisogna tenere Zaniolo. Questo sarebbe un altro bel colpo. Nicolò per me è un centravanti. Ha potenza, forza, vince i duelli, colpisce bene di piede e di testa, ha progressione. Io lo accosto a Vlahovic, vedo poche differenze tra i due".