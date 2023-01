L'ex giocatore giallorosso e attuale vicepresidente della Uefa, Zbigniew Boniek, è intervenuto durante il programma "Te la do io Tokyo", e ha commentato le vicende in casa Roma. Le sue dichiarazioni:“La Roma è su tutti gli obiettivi, è vero. Ma la domanda è la seguente: la Roma non gioca bene a calcio, la Roma fa i risultati, ci fa gioire, Mourinho ha riportato la gente allo stadio, vinto la Conference League ma quando abbiamo giocato bene? Lo abbiamo fatto contro la Fiorentina e in altre partite ma si può sempre migliorare Su Zaniolo c’è un po’ di confusione fatta dai giornalisti, dai tifosi, dallo stesso giocatore. Lui ha grosse qualità se è sereno, convinto, tranquillo e se è concentrato. C’è anche confusione su qual è il suo ruolo naturale. La Roma mi sembra che abbia deciso di liberarsi di lui a buone condizioni, perché se qualcuno decidesse di pagare 40 milioni di euro allora la Roma forse potrebbe venderlo. La domanda è se arriva qualcuno al suo posto o se la Roma riuscirà a riequilibrare la squadra in modo diverso”.“Oggi per giocare bene devi avere in cabina di regia gente che sa dare equilibrio, che sa gestire la palla. Manca un po’ di qualità tecnica perché quando prendiamo palla a centrocampo o ripartiamo velocemente in contropiede o diamo la palla ai difensori che se la scambiano tra di loro. Sicuramente manca un centrocampista basso di grande qualità e di grande disponibilità, pronto a presentarsi per ricevere la palla come fa Lobotka nel Napoli che è sempre presente, dà alternative a tutti ed equilibrio. Il calcio oggi è cambiato rispetto al passato, le squadre giocano in un fazzoletto di 20-30 metri e tutti devono saper giocare a calcio. Manca proprio questo”.