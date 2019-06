Futuro tutto da scrivere per Kevin Bonifazi, difensore dell'Under 21 di proprietà del Torino e nell'ultima stagione in prestito alla Spal. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, i granata chiedono 10 milioni per il riscatto. Una cifra importante per le casse dei ferraresi, che vorrebbero rateizzare la spesa. Per i biancoazzurri, però, sono due gli ostacoli da superare: il primo è il possibile controriscatto di Cairo, il secondo è la concorrezza di Atalanta, Roma e Milan.