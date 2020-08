Il Torino affianca l'Hellas Verona nella corsa al difensore del Sassuolo, Magnani. I granata vogliono blindare con un nuovo contratto Nkoulou e, sempre secondo Tuttosport, sono disposti a sacrificare Izzo sul mercato in uscita. Oltre a De Silvestri, anche Lyanco può andare al Bologna.



Bonifazi lascia la Spal e sfoglia la margherita tra Genoa, Cagliari, Parma (sulle tracce dell'attaccante Pinamonti) e Udinese. Che ha ricevuto una richiesta dal Metz per il ghanese Opoku, rientrato dal prestito all'Amiens sempre in Francia.