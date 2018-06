Il ritorno di Kevin Bonifazi alla Spal è meno scontato del previsto: il difensore del Torino, infatti, è finito anche nel mirino del Bologna. Per il giovane centrale della Nazionale Under 21 potrebbe quindi andare in scena un vero e proprio derby emiliano di mercato, dopo quello che è già iniziato per un altro calciatore in uscita dalla società granata: il regista Mirko Valdifiori.



Dopo aver trovato poco spazio in campo in questa stagione, Bonifazi potrebbe essere ceduto in prestito in modo da poter giocare con maggiore continuità: ora al Torino non resta che valutare quale possa essere la squadra migliore per il difensore.