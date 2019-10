L'ex attaccante Roberto Boninsegna ha dichiarato a Tuttosport: "L'Italia in maglia verde? Un sacrilegio. Lo so bene che gli sponsor fanno il bello e il cattivo tempo, ma speravo che non sarebbero mai arrivati alla maglia della Nazionale. Mi fa rabbia questa cosa, mi fa rabbia pensare che anche la maglia della Nazionale possa avere un prezzo. L'azzurro è un simbolo, e fascino e francamente non si sentiva il bisogno di tutto questo: c'era quella bianca, con i calzoni azzurri e bastava quella, l'ho indossata anche io tante di quelle volte… E che non mi dicano che sono retrogrado: l'azzurro fa parte di noi. Spero che sia solo una scelta episodica".



Tardelli gli fa eco su La Stampa: "Ho lottato per questa maglia e la Nazionale verde scuro non mi convince. Ricordiamocelo, l'Italia è azzurra ed è degli italiani, non degli sponsor".