Il conduttore tv Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, ha parlato a Radio Sportiva: "Lukaku? Era una necessità oggettiva e qualitativa, oltre che una richiesta esplicita del giocatore. L'Inter aveva bisogno di un giocatore della sua altezza per coprire un ruolo vacante. La Juventus ha fatto il proprio dovere provando a contrastare sul mercato quello che sta nascendo all'Inter ma evidentemente la nostra spina dorsale è stata più robusta della loro nella vicenda. Sta nascendo una bella squadra, aggressiva. E Conte ha preso decisioni importanti su Radja Nainggolan e Mauro Icardi, forse anche su Ivan Perisic".



SU ICARDI - "A fronte di un fatturato pazzesco come quello di Suning, credo che possa essere gestito senza troppi problemi economici. Gli sono state proposte squadre di alto profilo, ma lui sta giocando la sua partita. E' un ragazzo nelle mani di una signora che sa giocare bene con i sentimenti, Wanda Nara se la manovra come meglio crede. Nainggolan? Mi auguro che possa fare un bel campionato con il Cagliari, che sta costruendo un gran centrocampo. Le parole di Moratti su Conte? Il passato juventino non è una macchia indelebile. Ha un passato alla Juve ma non vuol dire niente. Sono sicuro che farà un grande lavoro perché prima che juventino è un grande professionista".