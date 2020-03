Mediaset ha deciso di sospendere le trasmissioni 'Avanti un altro!' e 'Forum', mandando in onda le repliche, per problemi organizzativi legati all'emergenza sanitaria. Il conduttore Paolo Bonolis, tifoso interista, commenta via social network: "Ho appena letto il comunicato di Mediaset che informa del fermo di tre trasmissioni: Forum, Uomini e donne e Avanti un altro!. Prendo atto della decisione aziendale, ma leggo nel loro testo la seguente frase: 'Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà'. Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah".