, noto presentatore e showman di fede interista, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Radio Amore Campania e Areanapoli, nel corso della trasmissione "I Tirapietre" condotta da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno. "La stagione dell'Inter mi sta piacendo molto, mi aspettavo un campionato di transito viste le difficoltà economiche, invece le scelte fatte dal club hanno consentito di avere ancora in rosa calciatori di grande valore. C'è un briciolo di divertimento in più rispetto all'anno scorso - sottolinea Bonolis - visto che, che è più difensivo e di contropiede. Certo, ci divertivamo anche con Conte, ma era un divertimento da vittorie. Il Napoli, invece, era partito benissimo, poi è stato vessato da una certa sfortuna. Ma ha un grandissimo allenatore. Ho un rapporto bellissimo conCi siamo incontrati più volte, vi racconto un aneddoto: spiegava un sacco di cose tecniche e tattiche a mio figlio Davide, che ad un certo punto pensava: "ma che vò questo?" (ride, ndr). Questo conferma il grande amore per il suo lavoro, è sempre concentrato. Il Napoli è fortissimo, ma se continua con questa sfiga avrà difficoltà a mantenere questa posizione.Detto questo, ognuno si tenga i propri, mi stanno bene quelli nostri, non voglio fare sgarbi a nessuno (ride, ndr)".Poi ha aggiunto:. E' un gestore che sa investire il suo denaro e sa come moltiplicarlo. Involuzione nel cinema partendo da un capolavoro come "Un borghese piccolo piccolo" ai cinepanettoni? Non direi. I tempi cambiano. Lui è un commerciale e lo sa bene. Sa gestire pienamente le proprie ricchezze, ha costruito un grande Napoli e anche lui deve fare i conti con una situazione pandemica che fa soffrire tutti. Sul piano cinematografico si sta spostando su diverse piattaforme che non sono quelle consuete del cinema.(ride, ndr)"., ha poi aggiunto: "Come ogni fase della vita, quando si raggiunge il vertice massimo c'è una discesa, che poi ti rimbalzerà di nuovo in alto. L'invecchiamento biologico è naturale per tutti. Ogni cosa passa e alla trasformazione devi dare tempo, ora il club bianconero è in fase di costruzione e ci metterà tempo. La sofferenza va distribuita fra tutti, diciamolo... (ride, ndr.)".per i due azzurri (ride, ndr.). Contro il Venezia, il Napoli non giocherà come ha fatto l'Inter. E' una squadra che gioca a calcio e tratta il pallone, quando si chiudono segnare non è facile. Napoli-Inter? Mi aspetto una bella partita, non c'è dubbio. A dispetto di quello che abbiamo visto in Milan-Juventus sarà un match diverso. Come tutte le partite decisive, di solito è difficile che possa uscire fuori la bellezza, affiorano paure e tensioni come nelle finali. Può venire fuori o una partita esagerata sul piano dello spettacolo o una partita dove cercheranno di non farsi male. Sia Inzaghi che Luciano giocano per fare bel calcio".Infine Bonolis ha concluso: "Il mio riferimento come conduttore? E' difficile, sul versante televisivo dico Raimondo Vianello come ironia e Corrado come eleganza, sono state figure che ho visto molto in tv da ragazzino quando la televisione si vedeva insieme ai genitori, scatenano un certo imprinting nella persona. Tutti abbiamo delle eccellenze dentro, la fortuna è tirarle fuori. Ricordi felici da bambino? Ho tanti momenti positivi in memoria, ho vissuto in una famiglia ironica, serena, gioiosa. Giocatore più forte di sempre? D, un incontrista fantastico, capiva cinque minuti prima quello che avrebbe fatto l'avversario e rubava palla., maestosi fenomeni, al doppio della velocità. Peccato sia durato poco".