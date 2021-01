Intervenuto ai microfoni di Roma Tube, il noto conduttore televisimo, romano e interista, Paolo Bonolis, ha espresso la propria opinione sul tecnico nerazzurro, Antonio Conte.



“Penso che abbia una spiccata attitudine al comando e alla quadratura della squadra, con delle fisse che sono difficili da togliere perché insite nell’animo della persona. Io per esempio non ho ancora capito perché abbiamo preso un centrocampista come Vidal, che tra l’altro faceva scopa con Nainggolan, entrambi giocatori che in carriera hanno fatto leva su doti di fisicità, corsa e potenza, qualità che a una certa età non ci sono più e, tolte quelle prerogative, sono poi due giocatori normalissimi, che ragionano come se avessero ancora quelle prerogative fisiche, quindi vanno fuori tempo sbagliando quello che devono fare perché non ce la fanno. E questo credo sia un errore di mercato non indifferente.