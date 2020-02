Paolo Bonolis, super tifoso dell'Inter. ha parlato del derby di Milano a Radio Rai: "Ieri alla fine del primo tempo eravamo mortificati e attoniti in tribuna per quello che avevamo visto. Nel secondo tempo sono entrati in campo con la rabbia in corpo e avanzando invece di arretrare, e il risultato si è visto. L’Inter ora ha il dovere di lottare per lo Scudetto. Ora entrano in gioco altri fattori che la Lazio non ha, come le coppe per Juventus e Inter, anche se loro hanno le rose più ampie. Sarà una corsa a tre fino alla fine. Bisognerà mantenere la freddezza a ogni partita".