Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, intervistato da ViolaNews parla della Juventus: "Ho sentito una battuta carina sui bianconeri, a cui si consigliava di cambiare l'animale di rappresentanza, di togliere la zebra e mettere la giraffa visto che sono tanti anni che escono a testa alta dalla Champions. Noi interisti tendiamo a essere, nel massimo rispetto, antijuventini. Sinceramente avrei preferito che Madama si facesse un altro giro in Champions, che è una competizione usurante. Non mi aspettavo uscissero col Villarreal. Almeno noi possiamo consolarci di essere usciti col Liverpool, una squadra accreditata per la vittoria finale".