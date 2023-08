Dove eravamo rimasti? Alla Continassa, per cominciare. È qui che Leonardoha continuato ad allenarsi mentre la sua Juve volava negli Stati Uniti. Posto per lui nelle rotazioni di Max Allegri non ce n'è più, il club bianconero gli ha fatto capire chiaramente quanto sia ormai fuori progetto, gli ha detto senza troppi giri di parole di trovarsi una nuova squadra. Anche seVuole di meglio, vuole di più Bonucci. E se proprio non può più avere un ruolo in questa Juve, ha chiesto al suo agente Alessandro Lucci di cercare un progetto ambizioso in Italia o in Europa:Che in un primo momento sembrava non scaldare particolarmente dalle parti di Amsterdam, ma questa idea strada facendo sta prendendo quota. E, valutandone fattibilità da un punto di vista economico e affidabilità in termini progettuali.– Per un grande vecchio che ancora non si muove, c'è un grande giovane che invece vola via. Il mercato degli esuberi non si sblocca, dopo Turco oraAnche lui fresco campione d'Europa Under 19, è prossimo a tentare il salto in MLS proprio nel Los Angeles FC del maestro Giorgio Chiellini: operazione in linea con quella di Turco, da circa 4 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita.