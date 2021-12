Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, parla a JTv prima della partita con il Cagliari: "​La prestazione come quella di Bologna con l'attenzione difensiva e la voglia di far gioco e creare occasioni per portare a casa la vittoria. Troveremo un Cagliari che ci aspetterà sicuramente per più colpire in contropiede. Noi dovremo essere bravi nelle preventive e avere pazienza quando abbiamo la palla. ​​​​"È indubbio che in questo momento fisicamente stiamo bene e adesso abbiamo avuto la possibilità di riposare e lavorare dopo Venezia e quello quando giochi tanto è una boccata di ossigeno. Però adesso bisogna portare a casa i tre punti per prepararci ad un gennaio/febbraio da Juventus".