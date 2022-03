Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato a TRT Sport in vista di Turchia-Italia e della sfida con l'ex compagno di squadra Merih Demiral, oggi all'Atalanta: "E' una grande persona e un ottimo professionista. Ha bisogno di giocare per migliorarsi, ha fatto la cosa giusta andando all'Atalanta".



LA SCONFITTA CON LA MACEDONIA DEL NORD - "Non abbiamo superato lo shock, siamo molto dispiaciuti, non ci aspettavamo un risultato del genere. D'estate abbiamo provato una grandissima gioia, questo risultato ci rattrista invece".