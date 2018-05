Leonardo Bonucci, capitano del Milan e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport a margine della partita d'addio al calcio di Andrea Pirlo: "Essere il capitano dell'Italia sarà una grande responsabilità che mi onora, ma ora pensiamo a ripartire tutti insieme perché abbiamo scritto una pagina brutta per il nostro calcio. Ma da ogni dispiacere bisogna ripartire più forti per l'Italia".



SU PIRLO - "Tante emozioni che si alternano in questa serata, Andrea ha insegnato il calcio a tutti e perderlo è un momento triste per lo sport, però è una serata di festa con tanti amici e campioni. Il Maestro lo sarà per sempre per intelligenza, per tocco, per capacità umane, era grande in tutto e ancora oggi fuori dal campo è un campione. Vedeva la giocata due secondi prima, giocando alle sue spalle mi sono meravigliato tante volte per come capiva la traiettoria della palla".