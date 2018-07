Telefonate frenetiche, incontri segreti e la tensione che si alza., delicate ma intense perché le soluzioni si rincorrono così come i problemi. Non è facile portare l'affare al traguardo, si lavora anche di notte. E con un fattore fondamentale: la volontà dei protagonisti. Perché quando qualche giorno fa Max Allegri ha saputo della voglia didi tornare alla Juventus ha dimostrato ancora una volta maturità e intelligenza: porte aperte, a patto di chiarirsi subito in pochi minuti, poi sarà tutto come prima, uniti per vincere insieme. Questa l'idea di Max che ha avallato l'operazione Bonucci. Ma oggi questo non basta, anzi.- Anche durante gli ultimissimi contatti notturni, il Milan si è impuntato con la Juventus: vuolenell'affare a tutti i costi, alla pari per volontà rossonera mentre i bianconeri valutano leggermente di più il difensore ex Atalanta rispetto al capitano del Milan. Uno dei tanti piccoli problemi che sommati rallentano e complicano un'operazione delicata. Perché da parte sua la Juve vuole concludere il maxi affare soltanto con Gonzalo Higuain diretto da Gattuso, il modo ideale per liberarsi del Pipita messo sul mercato da settimane; ma il Milan nella notte ha confermato di ritenere eccessivi i 60 milioni richiesti per un giocatore che a dicembre compirà 31 anni, volontà precisa di Elliott più che di Leonardo (estimatore di Gonzalo da anni), per quelle cifre si può andare su attaccanti giovani come Morata.- Nella giornata di oggi è in agenda un nuovo contatto diretto tra le parti, i protagonisti della trattativa sono tutti a Milano e ci rimarranno. Il Milan si è impuntato: vuole chiudere l'operazione con Bonucci e Caldara alla pari, valutare Higuain solo in seguito e/o a condizioni più vantaggiose. La Juventus da parte sua non vorrebbe perdere Caldara e potrebbe liberarlo solo in un discorso che comprenda anche la cessione del Pipita. Strategia, aria di sfida in un rapporto in realtà ottimo tra Leonardo e i dirigenti della Juventus, il mercato è fatto anche di momenti come questo. Bonucci è approvato da Allegri, la Juve è pronta ma vuole che Higuain sia nell'operazione. E il Milan pretende Caldara, senza l'ex Atalanta i rossoneri 'minacciano' di fermare tutto: la trattativa più calda del finale di mercato è nelle sue battute determinanti.