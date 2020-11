Leonardo Bonucci lascia il ritiro della Nazionale per infortunio alla vigilia della sfida contro la Polonia. E salterà anche la prossima gara contro la Bosnia, proprio a un passo dalle 100 presenze in azzurro. Lo annuncia lo stesso difensore della Juventus dopo l'allenamento di oggi, spiegando le sue condizioni fisiche a Rai Sport: "Volevo esserci a tutti i costi, ma purtroppo non posso. Ho spinto tanto e stretto i denti negli ultimi 20 giorni, già con la Lazio nell'ultima mezz'ora sentivo fastidio. Purtroppo è un crescendo di dolore, sono costretto a fermarmi; a Torino valuteremo i tempi di recupero. Ci tenevo ad esserci ma purtroppo non sto bene", conclude Bonucci.



Il difensore della Nazionale e della Juve conviveva da giorni con un problema muscolare agli adduttori. Bonucci verrà valutato dallo staff medico della Juve nei prossimi giorni in vista della ripresa contro il Cagliari. La speranza di Pirlo e della società bianconera è che si tratti di un semplice affaticamento muscolare e non di una lesione.