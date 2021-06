La parentesi al Milan non è stata sicuramente positiva per Leonardo Bonucci, che lasciò la Juve per vestire il rossonero, indossando la fascia da capitano e prendendosi quella 19 che era già sulle spalle di Franck Kessie. Una stagione sfortunata, con la finale di Coppa Italia persa contro la Juve, e il ritorno repentino in bianconero. I colori rossoneri, però, in famiglia non sono stati dimenticati: i due figli del 19 azzurro, infatti, indossano la maglia del Milan sul divano di casa, come testimoniato da una storia Instagram di Bonucci. "Liberi di" la scritta che accompagna lo scatto del centrale dell'Italia di Mancini.