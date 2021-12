Stasera contro il Genoa Leonardo Bonucci supera definitivamente una leggenda bianconera come Giampiero Boniperti come presenze complessive con la maglia della Juventus: questa è la numero 450, ora Bonucci è ottavo nella classifica di tutti i tempi del club bianconero. Nel mirino del difensore juventino c'è un altro mostro sacro come Dino Zoff, settimo a quota 476.