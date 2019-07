L’Inter non si sbilancia, ma i rumours che arrivano dall’estero danno praticamente fatto l’affare. Romelu Lukaku è a un passo dai nerazzurri secondo la stampa spagnola, per la quale il club è pronto a offrire 80 milioni al Manchester United. Altro indizio pesante arriva dalle lavagne dei bookmaker inglesi: nette le previsioni degli analisti d’oltremanica, per i quali l’arrivo dell’attaccante belga all’Inter entro la fine della sessione estiva è compreso tra quota 1,16 e 1,29, un’offerta quasi simbolica. Al contrario, riferisce Agipronews, la permanenza al Manchester United è ritenuta complicatissima, visto il 7,00 in tabellone, e assai difficile è pure la pista che porta alla Juventus, a 8 volte la posta