I contatti avviati nelle ultime settimane e proseguiti in Qatar fra i dirigenti dell'Inter e i rappresentanti di Marcus Thuram sono stati positivi al punto da far propendere per un cauto ottimismo in casa nerazzurra. Il decreto crescita è un elemento che il club nerazzurro si sta giocando con il calciatore per alzare la parte fissa dello stipendio senza però appesantire troppo il monte ingaggi.