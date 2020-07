Glisono un fenomeno costantemente in crescita non solo in Italia ma a livello globale, con tutte le conseguenze che ne derivano:. Sicuramentel'attenzione crescente per il movimento da parte di grandi sponsor, aumenta la lista delle aziende che decidono di investire nel settore abbandonando anche altri ambiti più tradizionali: e tra questi c'è anche il calcio.. L'accordo di sponsorizzazione scaduto lo scorso 30 giugno non è stato rinnovato, complice anche il perdurare della pandemia di Covid-19 in Brasile, la banca ha deciso di dirottare l'investimento verso gli eSports. Così, BS2 ha iniziato a sponsorizzare due delle principali organizzazioni del paese: i(attiva su League of Legends, Clash Royale, CS:GO, Dota 2, Free Fire e PUBG) e(Starcraft 2, League of Legends, CS:GO e Free Fire), oltre ad aprire un sito per comunicare con le proprie community attraverso Twitch e i social network.- Nel bene e nel male si è detto, perché se l'arrivo di nuovi sponsor entusiasma desta invece preoccupazione l'attenzione crescente da parte del mondo delle. Altri introiti da denaro tradizionale e, vero, ma anche forme atipiche e caratteristiche come lo '' o '', ossia scommesse legate agli oggetti cosmetici: il sito Everyeye.it evidenzia come questo fenomeno, nato nel titolo tactical shooter, sia in espansione, molte skin possono arrivare a valere decine di migliaia di dollari dando origine a un, allargatosi poi su altri titolo come. Un mercato, peraltro, sfruttato in origine anche da organizzazioni oggi famose come iper arricchirsi in tempi brevi e acquistare un team per competere.- Preoccupano le scommesse e con esse un fenomeno che si lega strettamente e già noto anche al calcio tradizionale: il '', le cosiddette. Non una novità che gamer si mettano d'accordo per truccare le partite e non mettere a rischio il proprio score,. Un fenomeno capace di coinvolgere anche tornei che vedono la presenza di figure sportive o celebri esterne agli eSports. Eclatante il caso del, che ha messo in campo diverse stelle del campionato di basket più celebre al mondo. Le partite sono state pre-registrate e trasmesse in differita, non in diretta come credevano i bookmaker, che si sono accorti dell'intoppo grazie al caso di: l'ala deiera il peggior seed del torneo e affrontava il favorito, nonostante ciò il flusso di scommesse a suo favore è diventato improvvisamente anomalo e i bookmaker hanno dovuto bloccare le puntate e aprire un'indagine.. Il Covid-19 ha accelerato il boom degli eSports, ma con la crescita arrivano anche i problemi: serve regolamentazione, per evitare pericolose derive.@Albri_Fede90