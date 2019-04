Il futuro di Nikola Kalinic all'Atletico Madrid è sempre più incerto, infatti l'attaccante ex Milan e Fiorentina non ha convinto a pieno i colchoneros che quest'estate sono disposti ad ascoltare eventuali offerte per il croato, secondo l'Equipe l'attaccante piace molto al Bordeaux di Paulo Sousa, suo ex tecnico ai tempi della Fiorentina.