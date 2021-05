Nuovi addii in casa Bordeaux, club alle prese con una grave crisi finanziaria: vanno via il fantasista franco-tunisino Hatem Ben Arfa (34), arrivato lo scorso ottobre, il difensore centrale serbo Vukasin Jovanovic (25) e l'attaccante francese Nicolas de Préville (30),. Il centrocampista ivoriano Jean Michaël Seri (29), obiettivo in passato delle squadre italiane, termina invece il prestito e fa ritorno al Fulham.