Intervenuto a Tutti Convocati, l'ex portiere dell'Inter, Ivano Bordon, elogia il lavoro di Lele Oriali ed esprime la propria opinione sul portiere nerazzurro, Samir Handanovic.



“Oriali? Per me è un fratello, abbiamo iniziato insieme nelle giovanili e abbiamo lasciato l'Inter insieme. Una parte dello scudetto è sua. Avrà sicuramente dato dei consigli a Conte, avrà dato tranquillità ai giocatori e all'ambiente in momenti difficili. Handanovic? Penso che sarà ancora il titolare dell'Inter. Il club potrebbe anche acquistare un secondo di un certo livello".