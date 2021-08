Borja Valero torna a giocare... in Promozione. Il centrocampista spagnolo, 36 anni, ormai a fine carriera, giocherà nel Centro Storico Lebowski, squadra fiorentina che partecipa al campionato di Promozione.



"Ho accettato questa sfida perché mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi. - ha raccontato Borja Valero a La Nazione - Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano. Ma soprattutto il mio obiettivo era salutare i tifosi dal campo e dirgli grazie".



Il Centro Storico Lebowski si distingue anche e soprattutto per essere una realtà molto attiva nel sociale, fattore non secondario per la scelta di Borja Valero.