Il portale Bernabéu Digital ha pubblicato le parole di Alejandro Camaño, agente di Borja Mayoral accostato in questi giorni anche al Monza:



"Per Borja sarebbe una gioia molto grande restare al Real. Sia il presidente sia la società gli hanno dimostrato affetto. Giocare insieme ai più grandi calciatori del mondo, nella squadra che ha appena vinto la Champions, rappresenta sicuramente uno stimolo. Borja è molto contento della possibilità di restare a Madrid. Futuro? Il Getafe ha fatto un'offerta per riprenderlo, ma noi stiamo valutando ogni opportunità che il mercato ci pone davanti".