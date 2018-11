Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Match Day Programme nerazzurro: "Il pallone della Liga è stato il mio primo regalo di Natale, quello che ricordo con più affetto. Oggi sembra scontato, ma credetemi, al tempo recuperare quello originale era quasi un'impresa. I miei hanno fatto grandi sacrifici quell'anno e io non facevo altro che giocare, giocare, giocare. Poi, finito tutto, lo pulivo, lo curavo, lo coccolavo".



SULL'AVVENTURA IN NERAZZURRO - "Sto imparando tanto da quando sono arrivato all'Inter e ogni giorno qui è bellissimo".



SUGLI HOBBY - "Amo la montagna perché lì la mente si vuota e io mi ricarico. Quando posso, porto anche i miei figli a fare delle lunghe passeggiate. Il mio viaggio preferito? New York. Ci andrei tutti gli anni, è una città magica, poetica".



AMARCORD - "Il mio primo gol da professionista? Troppo facile, vi racconto questa: la mia prima rete in assoluto. Giocavamo a 7 in un campo a 11. Ad un certo punto calcio più forte che posso, da lontanissimo. La palla finisce sotto la traversa e iniziamo tutti a correre. Quando sei piccolo asta alzarla e il gioco è fatto".