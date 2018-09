Qualche palleggio con i "figlioli", come li descrive nella didascalia, e l'attesa per preparare la sfida contro la Sampdoria, nei giorni che raccontano la felicità in casa Inter dopo la rimonta in Champions League ai danni del Tottenham. Borja Valero si è ritratto su Instagram insieme ai due pargoli mentre armeggia con il pallone in un parcheggio, ma... l'hashtag è quello sbagliato: lo spagnolo, infatti, ha utilizzato #ilpalloneèquellobianco, coro che i tifosi della Fiorentina utilizzarono per schernire quelli nerazzurri dopo il 3-0 all'epoca di Montella.