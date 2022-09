L'ex centrocampista di Inter e Fiorentina Borja Valero è stato raggiunto da Il Secolo XIX per parlare del nuovo dirigente dello Spezia Eduardo Macia:



"Mi telefona Eduardo Macia, mi chiede di vederci e mi inizia a parlare della possibilità di giocare in Italia. Partendo però dalla cosa che ti aspetti meno: parla di Firenze e di quanto sia bella questa città e di cosa rappresenti nel Mondo intero. Mi dice che mi ha proposto a Vincenzo Montella. Ci penso un pò, direi poco per la verità, e accetto la proposta. Alla fine posso dire che sia stata, a conti fatti, forse una delle scelte migliori della mia vita".