Intervistato dal quotidiano spagnolo El Pais il centrocampista dell'Inter, Borja Valero ha parlato della sfida di Champions League contro il Barcellona.



SPALLETTI - "Spalletti è un allenatore di temperamento che vuole tenere tutto sotto controllo. Mi chiede di verticalizzare il gioco e di essere tatticamente ordinato in difesa.



SFIDA - "Io sono madridista, il Barcellona per me rimane l'eterno rivale. Giocare contro di loro dà motivazioni extra. Non c'è Messi? Meglio per noi, perché è un giocatore unico".



ICARDI - "Icardi come Messi? No, ma lui è l'uomo che sa finalizzare il nostro gioco".