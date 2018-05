#SPAL, #Borriello: ‘Contento per la salvezza, triste per la mia stagione. Napoli, tre squadre più forti di te: ADL rinforzi. Cutrone argento vivo. Milan? L’ho vissuto in testa a tutti. Tra Icardi e Immobile...’ [ @giacomobrun24 ] pic.twitter.com/0fKqeK6oGd — calciomercato.com (@cmdotcom) 21 maggio 2018

ha dichiarato da Firenze a un evento in memoria di Niccolò Galli: "Sono contento per la salvezza della squadra, triste per la mia stagione. De Laurentiis rinforzi il Napoli, ci sono tre squadre più forti. Cutrone argento vivo. Milan? L'ho vissuto in testa a tutti. Icardi e Immobile sono due grandi attaccanti diversi".