Inizia male la settimana della Juventus in Borsa. A mezzogiorno di oggi, lunedì 16 marzo 2020, il club bianconero concede quasi il 9% in Borsa. Per la precisione -8.72%, -55,35% rispetto alle performance di un mese fa, -58,09% rispetto a 6 mesi fa e ben -59,69% rispetto ad un anno fa.