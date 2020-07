Il titolo in Borsa della Roma subisce un’impennata, facendo registrare un incremento del 9,63%, con un prezzo di riferimento di 0,535 per azione. La trattativa tra Pallotta e Friedkin sembra potersi riaprire, e proprio come accaduto prima del lockdown, quando il cambio societario era praticamente cosa fatta, le voci di un eventuale passaggio di consegne fanno schizzare il mercato azionario. Secondo le ultime indiscrezioni, l’imprenditore texano ha offerto 490 milioni all’attuale presidente giallorosso: i due si sono accordati su un periodo di dieci giorni per valutare la proposta.