Si è già esaurito l’effetto Cristiano Ronaldo per la Juventus in Borsa. Il titolo del club bianconero, dopo l'exploit degli scorsi giorni e aver aperto in crescita superando quota 0,90 € per azione, è adesso in calo del 6,03% (0,841 € per azione). La crescita, corrispondente all’avvicinarsi del colpo CR7, sembra essersi dunque stoppata.