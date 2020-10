Giornata difficile per tutta la Borsa italiana oggi, con l'indice Ftse Mib che chiude questo mercoledì con un -2,03%. Un giorno negativo che si riflette anche sullo Spread Btp/Bund, che sale e si attesta ora sui 136 punti.



In questo quadro complessivo, tuttavia, ecco il volo del titolo Juventus, che decolla dopo la vittoria in Champions League di ieri sera in Ucraina contro la Dinamo Kiev in Champions League: chiusura in stra-positivo, +4,60%.



Non altrettanto è accaduto al titolo Lazio, che all'indomani del successo biancoceleste sul Borussia Dortmund fa registrare un -0,39%.