Julian Brandt, centrocampista offensiva del Borussia Dortmund, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League: "Vogliamo giocare contro l'Inter e vincere, senza discussioni. Ti rendi conto che devi prima lavorare sulla leggerezza, so che abbiamo qualità e lo dimostreremo in futuro per oltre 90 minuti. Reus? Marco ed io siamo giocatori variabili, ci sono diverse possibilità, ma dipende dal punto di vista dell'allenatore. Sono contento quando sono in campo con Marco e lo voglio sempre. Conto l'Inter abbiamo un vantaggio di velocità in attacco, dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza".