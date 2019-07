La Juventus dovrà cedere almeno uno fra Kean e Mandzukic, oltre a Gonzalo Higuain, per far posto a Mauro Icardi in rosa. Secondo Tuttosport negli ultimi giorni il club bianconero ha ricevuto una manifestazione di interesse ufficiale da parte del Borussia Dortmund, ma non per Mario Mandzukic, a cui è stato proposto da tempo, bensì per la punta classe 2000 Moise Kean.