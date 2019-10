Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre presenta in conferenza stampa la sfida di Champions con l'Inter: "Non sappiamo ancora se Burki è disponibile, vedremo dopo la rifinitura. Ieri stava meglio, ma non abbiamo certezze. Classifica? Conte ha detto che non è una finale e ha ragione, può succedere ancora di tutti. Il capitano senza Reus? Non è un argomento di cui parlare. Marco non sarà con noi, aveva già un'infezione negli scorsi giorni e non se l'è sentita di venire. Hummels ha giocato bene ultimamente, siamo molto felici di averlo.







Le assenze di Paco Alcacer e Reus? Mi concentro su quelli che ci sono, sono forti ma non sono con noi purtroppo. Sancho invece è di nuovo con noi, dopo quel che è successo nel fine settimana e la relativa multa. Mancano quattro partite, può succedere tanto ma per noi domani è importante: l'Inter è molto forte, ha giocato benissimo contro la Juve e pure con il Sassuolo. L'abbiamo seguita e la conosciamo bene, è una squadra forte che sa difendere bene. Ma ogni squadra ha le proprie pecche. Chi al posto di Reus? Abbiamo tante alternative".