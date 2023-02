Sebastian Kehl, ds del Borussia Dortmund, ha parlato alla Bild della situazione di Jude Bellingham, centrocampista inglese oggetto del desiderio dei migliori club al mondo:



"Jude si sente molto, molto bene al Borussia Dortmund. Ma non ci sono nuovi colloqui, figuriamoci richieste per lui. Abbiamo bisogno di Jude per raggiungere gli obiettivi di questa stagione e siamo felici che sia così concentrato sul calcio e che nessun altro argomento abbia attualmente un posto nella sua testa".