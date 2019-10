Sebastian Kehl, ex giocatore del Borussia Dortmund, ora dirigente dei tedeschi, parla al sito della UEFA dopo il ko di San Siro con l'Inter: "Stiamo mancando in qualcosa, ci manca presenza in area di rigore. Ad ogni modo non meritavamo di perdere 2-0 stasera. Il mister aveva qualche idea su come cambiare le cose, non abbiamo concesso molto ma allo stesso tempo eravamo pigri in fase offensiva. Non penso che sia una questione tattica".