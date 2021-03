Secondo l'edizione di Carrusel Deportivo di ieri, un programma della radio spagnola Cadena SER, a giugno Reiner Carvalho può mettere fine con un anno di anticipo alla sua esperienza con il Borussia Dortmund. L’attaccante di proprietà del Real Madrid è in prestito biennale, ma, visto il poco spazio che sta riuscendo a ritagliarsi, prima con Favre e ora anche con Terzic, è intenzionato a concludere il prestito già quest’estate, per tornare a Madrid e, presumibilmente, essere nuovamente ceduto a titolo temporaneo.



A causa della concorrenza agguerrita di Reyna, Reus, Brandt, Hazard e Sancho, il brasiliano classe 2002, in questa stagione ha disputato solo 8 partite in Bundesliga (per un totale di 124 minuti), segnando un gol ed ora teme di perdere il posto nella selezione u23 del Brasile che disputerà (Covid permettendo) le Olimpiadi di quest’estate.