Si parla tanto di Youssoufa Moukoko, attaccante del Borussia Dortmund impegnato ai Mondiali con la Germania. Il giocatore è richiesto da diverse big europee, ma la sua prima alternativa rimane quella di rimanere in Germania. "Mi piacerebbe molto rimanere al Borussia Dortmund. Terzic è come un padre per me. Qui conosco tutti e ho tutti i miei amici. Voglio sapere quale sia la posizione del club su di me", ha dichiarato l'attaccante a Redaktionsnetzwerk Deutschland, aprendo con decisione alla possibilità di un rinnovo.