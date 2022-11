Il Borussia Dortmund non ha intenzione di privarsi di Marco Reus. L'attaccante tedesco si era espresso qualche tempo fa, sottolineando la sua volontà di rimanere al Signal Iduna Park e spiegando come questo però dipendesse molto da Sebastian Kehl, direttore sportivo dei gialloneri. Come riporta Fichajes, l'opinione del direttore sportivo va nella stessa direzione. "Ci siederemo a trattare e parleremo del suo futuro con molta fiducia" ha dichiarato il ds tedesco. Si va dunque verso il rinnovo di Marco Reus con il Borussia Dortmund.