Axel Witsel lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione, lo annuncia in conferenza stampa il tecnico Marco Rose: "E' un grande giocatore, ha giocato molte partite importanti per noi. Tuttavia, abbiamo deciso di non prolungare il contratto". Sul centrocampista belga ci sono le due franchigie di Los Angeles, Galaxy e FC.